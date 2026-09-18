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Тонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press magenta (006R01648) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press magenta (006R01648)

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Тонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press magenta (006R01648)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
80, 180
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 335121
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
80, 180
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х13
Вес, кг.
1.55

Описание товара Тонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press magenta (006R01648)

Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.

Отзывы о товаре Тонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press magenta (006R01648)




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
80, 180
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Xerox — технологический лидер, благодаря инновационным решениям которого во всём мире меняются принципы работы, взаимодействия и коммуникаций. Наша компания создаёт технологические решения для работы с информацией и документами дома, в офисе и на промышленных предприятиях и предлагает широкий выбор бумажной продукции: от белых офисных бумаг до специальных синтетических материалов. Также компания оказывает услуги по аутсорсингу документоёмких процессов и комплексных информационных проектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж XEROX Versant 80/180 Press magenta (006R01648) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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