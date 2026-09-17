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Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый купить с доставкой в Москве
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Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый

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Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 1
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 2
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 3
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 4
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 5
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 6
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 7
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 8
Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 1
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 2
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 3
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 4
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 5
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 6
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 7
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 8
  • Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 147970
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Объем встроенной памяти, Гб
4
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
88

Описание товара Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый

MP3-плеер для прослушивания аудио в форматах MP3, WMA, WAV. Емкость аккумулятора: 160 мАч. Разъем для наушников: 3.5-мм. Предусмотрено крепление к одежде.



Теги товара: с радио

Отзывы о товаре Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Объем встроенной памяти, Гб
4
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
MP3-плеер для прослушивания аудио в форматах MP3, WMA, WAV. Емкость аккумулятора: 160 мАч. Разъем для наушников: 3.5-мм. Предусмотрено крепление к одежде.


Теги товара: с радио
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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