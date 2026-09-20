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Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey купить с доставкой в Москве
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Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey

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Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 1
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 2
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 3
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 4
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 5
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 6
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 7
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 8
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 9
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 10
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 11
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 12
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 13
Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 1
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 2
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 3
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 4
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 5
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 6
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 7
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 8
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 9
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 10
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 11
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 12
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 13
  • Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661205
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
да
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
115

Описание товара Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey

Плеер Digma S5 - это устройство, которое сочетает в себе функциональность и удобство использования. Плеер оснащен встроенной памятью на 8 Гб, что позволяет хранить большое количество музыки, видео и других файлов. Цветной дисплей с диагональю 2.4 и разрешением 240x320 обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться просмотром видео и прослушиванием музыки без потери качества. Плеер поддерживает карты памяти до 128 Гб, что позволяет расширить объем памяти и хранить еще больше файлов. Плеер Digma S5 оснащен удобным и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его простым и доступным в использовании. Плеер Digma S5 выполнен в стильном черном и сером цвете, что делает его не только функциональным, но и стильным аксессуаром. Выбирая плеер Digma S5, вы получаете надежный и удобный инструмент для хранения и воспроизведения вашей любимой музыки и видео.



Теги товара: 8 гб, с microSD

Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma S5 8Gb Black-Grey




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
да
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Плеер Digma S5 - это устройство, которое сочетает в себе функциональность и удобство использования. Плеер оснащен встроенной памятью на 8 Гб, что позволяет хранить большое количество музыки, видео и других файлов. Цветной дисплей с диагональю 2.4 и разрешением 240x320 обеспечивает четкое и яркое изображение. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться просмотром видео и прослушиванием музыки без потери качества. Плеер поддерживает карты памяти до 128 Гб, что позволяет расширить объем памяти и хранить еще больше файлов. Плеер Digma S5 оснащен удобным и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его простым и доступным в использовании. Плеер Digma S5 выполнен в стильном черном и сером цвете, что делает его не только функциональным, но и стильным аксессуаром. Выбирая плеер Digma S5, вы получаете надежный и удобный инструмент для хранения и воспроизведения вашей любимой музыки и видео.


Теги товара: 8 гб, с microSD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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