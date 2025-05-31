Цифровой плеер Digma R3 8Gb Black
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Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 860 руб. 3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 147818
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цифровой плеер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
93
Описание товара Цифровой плеер Digma R3 8Gb Black
MP3 плеер Digma R3 очень маленький и легкий, крепится на одежду при помощи клипсы. Помимо проигрывания мелодий, записанных в формате MP3, WMA, WAV, его можно использовать для прослушивания радио и как диктофон. Digma R3 наделен 8 ГБ памяти, еще 32 ГБ можно получить после установки microSD-карты. На небольшом LCD-дисплее отображается меню и выбранный режим работы. Навигация осуществляется с помощью кнопок на корпусе. Питается плеер от встренного Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает до 20 часов непрерывной работы.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, 8 гб, с радио, с microSD
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MP3 плеер Digma R3 очень маленький и легкий, крепится на одежду при помощи клипсы. Помимо проигрывания мелодий, записанных в формате MP3, WMA, WAV, его можно использовать для прослушивания радио и как диктофон. Digma R3 наделен 8 ГБ памяти, еще 32 ГБ можно получить после установки microSD-карты. На небольшом LCD-дисплее отображается меню и выбранный режим работы. Навигация осуществляется с помощью кнопок на корпусе. Питается плеер от встренного Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает до 20 часов непрерывной работы.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, 8 гб, с радио, с microSD
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, 8 гб, с радио, с microSD
Достоинства:
Комментарий:
Отличный плеер! Первый отработал больше года, это серьёзный показатель. Рекомендую для работ на солнце и в зимнюю стужу. Проверено лично. На наличие наушников не обращайте внимания, они до кучи так сказать))
Достоинства:
Комментарий:
Прост в обращении. Компактный. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
У меня был такой же, служил 2 года, но комп перестал его видеть, записать ничего нельзя. Пришлось купить новый. Но со старым я не могла слушать аудиокниги, начиная с места прошлой остановки, это крайне затрудняло пользование. В инстуркции не было никаких советов на этот счет, и даже в ответах на вопросы покупателей продавец писал- что никак, нельзя слушать с места остановки. Но! С месяц назад был отзыв от Михаила, кажется, который решил проблему!!! Всего -то надо было! При остановке прослушивания нажать паузу, и потом выключить. А при новом прослушивании- выбрать ПРОСЛУШИВАНИЕ! Всего-то! Я очень благодарна Михаилу! Советую продавцу дополнить описание товара этим.
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок пришел заряженным, музыка туда загрузилась, а что там будет дальше - узнаем потом надеюсь, все будет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нравится Digma. Старому плееру 5 лет, сломалась прищепка, он весь пошарпаный, но все еще работает! В новом есть дисплей и разные дополнительные функции. Очень удобно! Думаю, тоже будет работать долго и качественно.
Достоинства:
Комментарий:
все устроило, кроме наушников
Достоинства:
Комментарий:
я музыку не слушал напишу потом вроде все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Работает, выглядит прекрасно. Идеальная цена
Достоинства:
Комментарий:
плеер хороший из плюсов можно отметить хороший звук и многофункциональность из минусов наушники очень большие они не пролетают в моë ухо ещë плеер не запоминет какую песню я слушал
Достоинства:
Комментарий:
Классный. Просто управляется, звук хороший, цена тоже. Непривычные наушники, но это мелочь. Очень удобно с прищепкой. Вообще, все отлично. Спасибо продавцам и производителям
Достоинства:
Комментарий:
Был такой же плеер, но сломался. Купила ту же модель, визуально он тоже такой же. Но внутри совсем другое меню и очень неудобная функция воспроизведения, в отличии от старого. Зачем было менять удобное меню, непонятно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный магазин рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Плеер огонь оправдал каждую копеечку с виду не как раньше плееры на первый взгляд кажется что сломается в кармане но нет вполне себе хороший плеер просто легкий пустой какой то но нет все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует требованиям
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в упаковке, всё целое. Работает отлично, и музыка и радио. Маленький, компактный плеер. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
обалденный плеер. накидал туда кучу музыки. всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее сочетание цены и качества. Покупаю второй такой. Удобная прищепка. Все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Громкость достаточная. Воспроизведение звука приличное. Слушаю иногда музыку. Покупал для воспроизведения аудио лекций, аудиокниг и т.п. Меню отличается от предыдущей модели: больше возможностей стало. Есть даже возможность делать закладки и не одну. Что актуально для аудиофайлов большой продолжительности. Доволен очень!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, легкий и простой в обращении, одно не удобно - очень маленький экран и шрифт, если вопросы со зрением, то в очках нужно смотреть или брать другой вариант с большим дисплеем.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает штатно
Достоинства:
Комментарий:
беру второй раз уже в подарок,из за высокой производительности на морозе ,на улице и то что удобно управлять варежкой нажимая на кнопки
Достоинства:
Комментарий:
Звук очень даже неплох, от наушников зависит. Громкость достаточная. Басы имеются. Управление только своеобразное, слишком много лишних движений приходится делать. Надо привыкать к управлению после другого плеера. Ну и экран..... без лупы ничего не видно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший плеер. Предыдущий 4года отработал. спасибо за отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший плеер, точно такой покупала мужу раньше. Интерфейс устройства понятный, плеер служит больше двух лет без нареканий. Вот теперь решила приобрести такой же себе. Пришёл быстро, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, громкий, хорошо что после выключения сохраняется где остановился. Мне только не хватило петельки для шнура, так как прищепка эта нифига не держит его.
Достоинства:
Комментарий:
отличный плеер, 15 лет назад у меня был аналогичный по интерфейсу, только другой фирмы, наушники самые простые и звук хотелось бы погромче. вполне соответствует цена-качество
Цифровой плеер Digma R3 8Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma R3 8Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Отличный плеер! Первый отработал больше года, это серьёзный показатель. Рекомендую для работ на солнце и в зимнюю стужу. Проверено лично. На наличие наушников не обращайте внимания, они до кучи так сказать))
Достоинства:
Комментарий:
Прост в обращении. Компактный. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
У меня был такой же, служил 2 года, но комп перестал его видеть, записать ничего нельзя. Пришлось купить новый. Но со старым я не могла слушать аудиокниги, начиная с места прошлой остановки, это крайне затрудняло пользование. В инстуркции не было никаких советов на этот счет, и даже в ответах на вопросы покупателей продавец писал- что никак, нельзя слушать с места остановки. Но! С месяц назад был отзыв от Михаила, кажется, который решил проблему!!! Всего -то надо было! При остановке прослушивания нажать паузу, и потом выключить. А при новом прослушивании- выбрать ПРОСЛУШИВАНИЕ! Всего-то! Я очень благодарна Михаилу! Советую продавцу дополнить описание товара этим.
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок пришел заряженным, музыка туда загрузилась, а что там будет дальше - узнаем потом надеюсь, все будет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нравится Digma. Старому плееру 5 лет, сломалась прищепка, он весь пошарпаный, но все еще работает! В новом есть дисплей и разные дополнительные функции. Очень удобно! Думаю, тоже будет работать долго и качественно.
Достоинства:
Комментарий:
все устроило, кроме наушников
Достоинства:
Комментарий:
я музыку не слушал напишу потом вроде все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Работает, выглядит прекрасно. Идеальная цена
Достоинства:
Комментарий:
плеер хороший из плюсов можно отметить хороший звук и многофункциональность из минусов наушники очень большие они не пролетают в моë ухо ещë плеер не запоминет какую песню я слушал
Достоинства:
Комментарий:
Классный. Просто управляется, звук хороший, цена тоже. Непривычные наушники, но это мелочь. Очень удобно с прищепкой. Вообще, все отлично. Спасибо продавцам и производителям
Достоинства:
Комментарий:
Был такой же плеер, но сломался. Купила ту же модель, визуально он тоже такой же. Но внутри совсем другое меню и очень неудобная функция воспроизведения, в отличии от старого. Зачем было менять удобное меню, непонятно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный магазин рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Плеер огонь оправдал каждую копеечку с виду не как раньше плееры на первый взгляд кажется что сломается в кармане но нет вполне себе хороший плеер просто легкий пустой какой то но нет все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует требованиям
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в упаковке, всё целое. Работает отлично, и музыка и радио. Маленький, компактный плеер. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
обалденный плеер. накидал туда кучу музыки. всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее сочетание цены и качества. Покупаю второй такой. Удобная прищепка. Все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! Громкость достаточная. Воспроизведение звука приличное. Слушаю иногда музыку. Покупал для воспроизведения аудио лекций, аудиокниг и т.п. Меню отличается от предыдущей модели: больше возможностей стало. Есть даже возможность делать закладки и не одну. Что актуально для аудиофайлов большой продолжительности. Доволен очень!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, легкий и простой в обращении, одно не удобно - очень маленький экран и шрифт, если вопросы со зрением, то в очках нужно смотреть или брать другой вариант с большим дисплеем.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает штатно
Достоинства:
Комментарий:
беру второй раз уже в подарок,из за высокой производительности на морозе ,на улице и то что удобно управлять варежкой нажимая на кнопки
Достоинства:
Комментарий:
Звук очень даже неплох, от наушников зависит. Громкость достаточная. Басы имеются. Управление только своеобразное, слишком много лишних движений приходится делать. Надо привыкать к управлению после другого плеера. Ну и экран..... без лупы ничего не видно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший плеер. Предыдущий 4года отработал. спасибо за отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший плеер, точно такой покупала мужу раньше. Интерфейс устройства понятный, плеер служит больше двух лет без нареканий. Вот теперь решила приобрести такой же себе. Пришёл быстро, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, громкий, хорошо что после выключения сохраняется где остановился. Мне только не хватило петельки для шнура, так как прищепка эта нифига не держит его.
Достоинства:
Комментарий:
отличный плеер, 15 лет назад у меня был аналогичный по интерфейсу, только другой фирмы, наушники самые простые и звук хотелось бы погромче. вполне соответствует цена-качество