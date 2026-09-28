Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Количество порций
5
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 119936
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Вафельница, пять коржей в форме сердечек, инструкция
Количество порций
5
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
венские
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х12
Вес, кг.
1.39
Описание товара Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля
Вафельница Energy EN-221 белая, 1200Вт 152307 устойчива на поверхности стола, за что отвечают прорезиненные ножки. Благодаря антипригарному покрытию из высококачественного тефлона тесто не прилипает к форме. Устройство используется для приготовления бельгийских вафель. О включении модели и начале нагрева оповещают соответствующие световые индикаторы. Потребляемая мощность не превышает 1200 Вт.
Электровафельница Energy EN-221, белая (152307) позволяет готовить одновременно до пяти кондитерских изделий. Посредством механического переключателя осуществляется управление устройством. Материалом изготовления корпуса служат долговечные пластик и металл, благодаря чему модель устойчива к негативному внешнему воздействию и различным повреждениям. Вафельница подключается к электрической сети с напряжением 220 В.Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием.
Вафельница, пять коржей в форме сердечек, инструкция
Количество порций
5
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
венские
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница Energy EN-221 белая, 1200Вт 152307 устойчива на поверхности стола, за что отвечают прорезиненные ножки. Благодаря антипригарному покрытию из высококачественного тефлона тесто не прилипает к форме. Устройство используется для приготовления бельгийских вафель. О включении модели и начале нагрева оповещают соответствующие световые индикаторы. Потребляемая мощность не превышает 1200 Вт.
Электровафельница Energy EN-221, белая (152307) позволяет готовить одновременно до пяти кондитерских изделий. Посредством механического переключателя осуществляется управление устройством. Материалом изготовления корпуса служат долговечные пластик и металл, благодаря чему модель устойчива к негативному внешнему воздействию и различным повреждениям. Вафельница подключается к электрической сети с напряжением 220 В.Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием.
Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вафельница Energy EN-221, 1200Вт, венская вафля