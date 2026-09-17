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Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C

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Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 3
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 4
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 5
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 6
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 7
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 8
Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
65
Длина излива
131
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 3
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 4
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 5
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 6
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 7
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 8
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
1 690 руб.  5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103105
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
65
Длина излива
131
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х8
Вес, г.
940

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
65
Развернуть
Длина излива
131
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Lemark Plus Advance LM1207C - купить по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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