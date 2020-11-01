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Смеситель для раковины Lemark Element LM5106S

Артикул: 102998
  • Смеситель для раковины Lemark Element LM5106S - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Element LM5106S - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Element LM5106S - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Element LM5106S - фото 2
6 200 руб. 

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5 760 руб. 

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Артикул: 102998
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 4 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLemark
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива106 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Высота излива150 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см30
Ширина, см20
Высота, см9
Вес, кг2
Материал изготовления корпуса - нержавеющая сталь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


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Смеситель для раковины Lemark Element LM5106S - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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