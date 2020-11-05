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Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R

Артикул: 219538
Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R
1 205 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219538
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендINTERPOWER
Тип товараКамера заднего вида
Поддержка профилейNTSC
Тип установкипроводная
Угол обзора170°
Беспроводнаянет
Класс влагозащищенностиIP67
Разрешение съемки648x488
Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R станет отличным помощником в парковке. Особенно актуальной установка представленного устройства будет для владельцев крупногабаритных транспортных средства. Благодаря возможности трансляции видео в разрешении 648?488 точек, вы получите детальное качественное изображение того, что происходит позади автомобиля. Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R изготавливается в водонепроницаемом корпусе, что избавит вас от переживаний за работоспособность и сохранность устройства в дождь или снег. Благодаря возможности автоизменения экспозиции, автоматического обнаружения и удаления бликов вы можете быть уверены в комфортном и эффективном использовании камеры.


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Самовывоз невозможен
Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1205 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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