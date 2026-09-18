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Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196585
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Описание товара Камера заднего вида Digma DCV-210 универсальная
Камера заднего вида Digma DCV-210 - это качественное устройство, которое добавит вам уверенности во время движения на автомобиле задним ходом. Данная модель станет надежным подспорьем для начинающих водителей, которые еще не слишком хорошо чувствуют габариты машины во время парковки. Устройство отличается широким углом обзора (170 градусов), благодаря чему в кадр попадет как можно больше объектов. Невероятно компактная камера легко устанавливается и остается практически незаметной после монтажа. Функционал камеры заднего вида Digma DCV-210 предусматривает отображение парковочных линий, призванных облегчить определение расстояния до препятствия. Для подключения устройства к монитору, установленному в вашем автомобиле, используются разъемы CVBS тюльпан. Благодаря CMOS матрице вы получите качественное цветное изображение, отображаемое на автомобильном мониторе в разрешении 640x480 пикселей. Работоспособность камеры обеспечивает бортовая сеть транспортного средства с напряжением 12 В. Благодаря соответствию стандарту защиты IP67 устройству не страшна пыль, дождь и снег.
Камера заднего вида Digma DCV-210 - это качественное устройство, которое добавит вам уверенности во время движения на автомобиле задним ходом. Данная модель станет надежным подспорьем для начинающих водителей, которые еще не слишком хорошо чувствуют габариты машины во время парковки. Устройство отличается широким углом обзора (170 градусов), благодаря чему в кадр попадет как можно больше объектов. Невероятно компактная камера легко устанавливается и остается практически незаметной после монтажа. Функционал камеры заднего вида Digma DCV-210 предусматривает отображение парковочных линий, призванных облегчить определение расстояния до препятствия. Для подключения устройства к монитору, установленному в вашем автомобиле, используются разъемы CVBS тюльпан. Благодаря CMOS матрице вы получите качественное цветное изображение, отображаемое на автомобильном мониторе в разрешении 640x480 пикселей. Работоспособность камеры обеспечивает бортовая сеть транспортного средства с напряжением 12 В. Благодаря соответствию стандарту защиты IP67 устройству не страшна пыль, дождь и снег.
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