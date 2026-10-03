Top.Mail.Ru
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 1
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 2
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 3
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 4
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 5
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 6
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 7
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 8
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1700
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 1
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 2
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 3
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 4
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 5
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 6
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 7
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 8
  • Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 470 руб. 
Начислим 456 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К
28 470 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
49
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
1700
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
31
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х31х16
Вес, кг.
20.5

Описание товара Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К

мощность - 1700 Вт, количество ударов - 1400 уд./мин., сила удара - 49 Дж



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
49
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
1700
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
31
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
мощность - 1700 Вт, количество ударов - 1400 уд./мин., сила удара - 49 Дж


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 28470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...