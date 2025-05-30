Строительный фен DeWalt D26414
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%7 690 руб. 15 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 92889
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
21
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
650
Минимальная температура
50 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х12
Вес, кг.
1.43
Описание товара Строительный фен DeWalt D26414
Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 650 л/мин, скоростей вентилятора: 1 шт, плавная регулировка, мин. температура: 50 °C, макс. температура: 600 °C
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Теги товара: 2000 вт
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Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
21
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
650
Минимальная температура
50 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 650 л/мин, скоростей вентилятора: 1 шт, плавная регулировка, мин. температура: 50 °C, макс. температура: 600 °C
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе
Теги товара: 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе
Теги товара: 2000 вт
Достоинства:
Комментарий:
Так вроде все работает,аккуратненько сделан,но химический запах пластика присутствует.Не уверен,что это орига.
Достоинства:
Комментарий:
вилка китайская только,а так все нормально
Строительный фен DeWalt D26414 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Строительный фен DeWalt D26414
Достоинства:
Комментарий:
Так вроде все работает,аккуратненько сделан,но химический запах пластика присутствует.Не уверен,что это орига.
Достоинства:
Комментарий:
вилка китайская только,а так все нормально