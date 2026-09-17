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Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT купить с доставкой в Москве
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Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT

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Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 1
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол./мин.
Потребляемая мощность
300
  • Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 1
  • Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 92868
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол./мин.
Потребляемая мощность
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х20
Вес, кг.
3.2

Описание товара Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT

Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT представляет собой многофункциональный сетевой инструмент, способный выполнять любые виды отделочных работ. Быстрая бесключевая смена насадок не замедляет процесс работы, прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Специальный адаптер, входящий в комплект поставки с многофункциональным инструментом DeWalt DWE315KT, позволяет использовать для работы насадки других производителей.

Особенности:

  • Блокировка кнопки включения;
  • Возможность подключения к пылесосу;
  • Ограничитель глубины реза;
  • Размер хода платформы - 4 мм;
  • Подходит оснастка других производителей.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT;
  • Насадка-пилка для резки дерева, в том числе содержащего гвозди;
  • Насадка-пилка для быстрой резки древесины;
  • Насадка-пилка для выполнения точных видов реза по древесине;
  • Насадка-пилка (полукруглая) для резки древесины;
  • Насадка (полукруглая) для удаления материала;
  • Насадка-скребок для удаления материала;
  • Подошва для шлифования;
  • Шлифовальные листы (25 шт.);
  • Универсальный адаптер (переходник);
  • Шестигранник 5 мм;
  • Насадка для подключения к пылесосу;
  • Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза;
  • Шестигранник 3 мм;
  • Кейс.



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Отзывы о товаре Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения, фиксация шпинделя
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
да
Крепление листа
липучка
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
22000 кол./мин.
Потребляемая мощность
300
Страна производитель
Китай
Описание

Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT представляет собой многофункциональный сетевой инструмент, способный выполнять любые виды отделочных работ. Быстрая бесключевая смена насадок не замедляет процесс работы, прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват инструмента. Специальный адаптер, входящий в комплект поставки с многофункциональным инструментом DeWalt DWE315KT, позволяет использовать для работы насадки других производителей.

Особенности:

  • Блокировка кнопки включения;
  • Возможность подключения к пылесосу;
  • Ограничитель глубины реза;
  • Размер хода платформы - 4 мм;
  • Подходит оснастка других производителей.

Комплектация:

  • Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315KT;
  • Насадка-пилка для резки дерева, в том числе содержащего гвозди;
  • Насадка-пилка для быстрой резки древесины;
  • Насадка-пилка для выполнения точных видов реза по древесине;
  • Насадка-пилка (полукруглая) для резки древесины;
  • Насадка (полукруглая) для удаления материала;
  • Насадка-скребок для удаления материала;
  • Подошва для шлифования;
  • Шлифовальные листы (25 шт.);
  • Универсальный адаптер (переходник);
  • Шестигранник 5 мм;
  • Насадка для подключения к пылесосу;
  • Ограничитель глубины реза / Направляющая для прямого реза;
  • Шестигранник 3 мм;
  • Кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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