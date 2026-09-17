Коврик туристический High Peak Самонадувающийся Minto
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 92092
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
535
Описание товара Коврик туристический High Peak Самонадувающийся Minto
для туризма
Смотрите также: Аксессуары для розжига, Мебель для кемпинга и сада, Ножи и мультитулы, Палатки и тенты, Рюкзаки и сумки, Туристические фонари, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С быстрой зарядкой, С отпечатком пальца на экране, 120 Гц, Безрамочный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
для туризма
Смотрите также: Аксессуары для розжига, Мебель для кемпинга и сада, Ножи и мультитулы, Палатки и тенты, Рюкзаки и сумки, Туристические фонари, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С быстрой зарядкой, С отпечатком пальца на экране, 120 Гц, Безрамочный
Смотрите также: Аксессуары для розжига, Мебель для кемпинга и сада, Ножи и мультитулы, Палатки и тенты, Рюкзаки и сумки, Туристические фонари, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С быстрой зарядкой, С отпечатком пальца на экране, 120 Гц, Безрамочный
Коврик туристический High Peak Самонадувающийся Minto - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик туристический High Peak Самонадувающийся Minto