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Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л купить с доставкой в Москве
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Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л

20 Отзывы
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Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 190 руб.  3 144 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 78264
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
взрослый
Высота, см
51
Материал
винил
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х11
Вес, кг.
3.25

Описание товара Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л

Бассейн Intex 28101 для всей семьи. Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.

Отзывы о товаре Бассейн Intex 28101 Easy Set 886Л

Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Летом купались, значит норм.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Лето отстоял без вопросов, сыну все нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Бассейн отличный, дети лето провели отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бассейн.Взрослый человек тоже помещается
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
John P.

Достоинства:


Комментарий:
Для детей отличный бассейн. Есть отверстия под фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Ева

Достоинства:


Комментарий:
Классный вместительный. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер ! Накачивать минимально всего одно кольцо! Держит форму ! Поваляться самое то ! И еще делаю упражнения всяческие !
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, прочный бассейн. Вместил трое семилетних детей,прыгали, играли. Всё выдержал.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, но пробка для надувного ободка слишком мала, пришлось пробкой от коньяка закрывать иначе воздух сдувается
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Алина Б.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд всё хорошо, будем пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Вообщем басеин отличный . Верхний круг спускает немного не знаю где . А так отличный
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой, спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесный! Прогревается быстро, места хватает на игрища 3 детей. Трое взрослых тоже поместятся посидеть, охладиться. В общем всё устраивает, главное — места много не занимает и свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Алёна В.

Достоинства:


Комментарий:
Для ребенка 3 года самый раз
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Эвелина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Бассейн хороший. Удобный, набирается не долго, вода довольно быстро согревается(дня достаточно), товаром остались довольны.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Когда в одном из комментариев написали что можно надуть губами, решила что это безумие, я шар не покраснев не надую.Оказывается бассейн имеет суть поплавка,а надуть нужно только верхний обруч
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в целой коробке. Пока не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Коля Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар надуть можно даже ртом без дырок
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2023
Валентина Михайловна Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бассейн ,рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
взрослый
Высота, см
51
Материал
винил
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Описание
Бассейн Intex 28101 для всей семьи. Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Летом купались, значит норм.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Лето отстоял без вопросов, сыну все нравится
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Бассейн отличный, дети лето провели отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бассейн.Взрослый человек тоже помещается
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
John P.

Достоинства:


Комментарий:
Для детей отличный бассейн. Есть отверстия под фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Ева

Достоинства:


Комментарий:
Классный вместительный. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер ! Накачивать минимально всего одно кольцо! Держит форму ! Поваляться самое то ! И еще делаю упражнения всяческие !
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, прочный бассейн. Вместил трое семилетних детей,прыгали, играли. Всё выдержал.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, но пробка для надувного ободка слишком мала, пришлось пробкой от коньяка закрывать иначе воздух сдувается
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Алина Б.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд всё хорошо, будем пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Вообщем басеин отличный . Верхний круг спускает немного не знаю где . А так отличный
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой, спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесный! Прогревается быстро, места хватает на игрища 3 детей. Трое взрослых тоже поместятся посидеть, охладиться. В общем всё устраивает, главное — места много не занимает и свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Алёна В.

Достоинства:


Комментарий:
Для ребенка 3 года самый раз
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Эвелина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Бассейн хороший. Удобный, набирается не долго, вода довольно быстро согревается(дня достаточно), товаром остались довольны.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Когда в одном из комментариев написали что можно надуть губами, решила что это безумие, я шар не покраснев не надую.Оказывается бассейн имеет суть поплавка,а надуть нужно только верхний обруч
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в целой коробке. Пока не проверяли.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Коля Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар надуть можно даже ртом без дырок
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2023
Валентина Михайловна Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бассейн ,рекомендую.


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