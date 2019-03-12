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Видеокамера Panasonic HC-VX980

(4)
Артикул: 76241
  • Видеокамера Panasonic HC-VX980 - фото 2
Видеокамера Panasonic HC-VX980 - фото 2
48 850 руб. 
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+ 527 КэтКоинов
Артикул: 76241
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараВидеокамера
HD-форматUHD 4K
Запись на карту памятиесть
Тип цифрового носителяперезаписываемая память (Flash)
Оптический Zoom20x
Объем встроенной флэш-памятинет
Фоторежиместь
Форматы записи1080i,1080p,720p
Съемка 3Dнет
Сенсорный дисплейесть
Ручная фокусировкаесть
Разрешение матрицы, Мпикс18.91
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео25 кадр/сек при разрешении 4K
Количество матриц1
Дополнительные возможностиподдержка ExifPrint
Дополнительные возможностизапись в MPEG4
Дополнительные возможностизапись в H.264
Диаметр фильтра49 мм
Видоискательнет
Встроенный осветительнет
Стабилизатор изображенияесть
Тип стабилизатора изображенияоптический
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.626 мм
Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.30.8 мм
Wi-Fiесть
Время работы от аккумулятора60 мин
Вес, кг0.351
Видеокамера с 20x зумом, запись видео UHD 4K на карты памяти, матрица 18.91 МП, карты памяти SD, SDHC, SDXC, Wi-Fi, стабилизатор изображения, вес: 351 г


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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12.03.2019
Достоинства:
Очень привлекательная цена для качественной полноценной 4К видео-камеры. Достаточно форматов и режимов съёмки. Зарядка аккумулятора весьма быстрая для 1,5 часов съёмки. Камера очень лёгкая, эргономичный корпус. Достойная оптика, чувствительная и удачная цветопередача. Wi=Fi пока не опробовал, но думаю, пригодится. Это удачное приобретение.

Недостатки:
Через год-другой эксплуатации, возможно, появятся. Пока доволен.


20.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Высокое качество съемки. Очень легкая. Заряжается от Пауэр банка. Неприхотлива к картам памяти

Недостатки:
Не выявил.


20.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Легкая очень, по размерам две GoPro
Не греется
Быстрое включение
Отменно качество записи в 4k
Отличное приближение 20 кратное
Нормальная стоимость
Возможность установки повышенной батарии 3900 ( 1 ч 45 мин записи в 4к)

Недостатки:
Дисплей сенсорный не особо отзывчивый если сравнить с нынешними телефонами.

Комментарий:
Использую Samsung MB-MP128DA, не надо покупать дорогие карточки с скоростями 40-60 мб, достаточно и 15 мб для 4к. Сравнил с
SanDisk Extreme microSDXC Class 10 UHS Class 3 60MB/s 64GB пишет аналогично, без косяков, что и с Samsung .


20.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- довольно привлекательное соотношение цена/качество
- 20-кратный зум действительно неплохой, хорошо снимать птичек/бабочек
- 5 вольтовое питание от пауербанка - вообще зачетище Панасу
- изображение дает годное для дальнейшей обработки (цветокоррекции, монтажа)
- удобные уровни горизонта можно вывести
- отличный диапазон фокусировки, докупил еще макро-линз, теперь можно снимать даже микромир в шикарном качестве
- можно менять PAL/NTSC режимы записи через сервисное меню.

Недостатки:
- немного расстроили интеллектуальные режимы, иногда мылится изображени в тени даже при досточном освещении, видимо усиление/шумодав срабатывают
- в режиме указания объекта фокусировки, как и в предыдущих моделях, частенько начинаются колебания яркости изображения (такой глюк был и в прошлых линейках)
- штатная бленда у меня не используется, габариты её неудобные, камера никуда не лезет и теряет свою удобность, навинчивание её - тот еще квест
- нет крышки, если поставить защитный/эффектный фильтр, закрыть нечем, бленда уже не может быть установлена. Заказал на е-бэйе китайские копеечные поделки
- при слабом свете 4к на уровне мобильного телефона, 4к только на солнце
- попадаются отдельные экземпляры объективов с мылящими краями - это цена дешевизны (качество плавает), выбрать в магазине сложно

Комментарий:
Снимаю только со штатива, думаю, что это особенность 4к-видео, с рук почти невозможно получить хорошую картинку для плавного, приятного видеоряда. Даже на штативе касание руками камеры, вызывает "вздрагивание" картинки. Сейчас, когда вышла новая линейка, цены на камеру, полностью аналогичную по аппаратной части, это отличный пропуск в мир высокого качества 4к при сравнительно невысоких затратах. Даже если перекодировать для просмотра в HD качество, такая камера даст лучше картинку, чем изначально снимающая в HD. Несмотря на указанные недостатки ,для бытового применения лучше (дороже) и не надо. Некоторым не нравится, что 4к всего 25/30 кадров, но это нужно технику съемки менять. Фильмы снимают вообще 24 кадра, 30 должно хватать.

Самовывоз невозможен
Видеокамера Panasonic HC-VX980 - этот товар вы можете купить по цене 48850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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