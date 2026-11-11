Brian Eno & Beatie Wolfe - Liminal (0602478329616)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
В наличии
Код товара: 755024
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478329616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Part Of Us, Ringing Ocean, The Last To Know, Procession, Little Boy, Flower Women, Shallow Form, Before Life, Laundry Room, Corona, Shudder Like Crows
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Brian Eno & Beatie Wolfe - Liminal (0602478329616)
После выхода альбомов «Luminal» и «Lateral» в июне легендарный музыкант Брайан Ино и концептуальная художница/композитор Бити Вулф представляют свой третий совместный альбом «Liminal» Издание на виниле Это музыкально связано с первыми двумя работами. В то время как вдохновлённый эмбиентом «Lateral» — это своего рода пейзажная картина, акустическое пространство, альтернативно-вокальный альбом «Luminal» представляет собой сказочное пробуждение, пространство эмоций. «Liminal», последняя работа, — это гибрид того и другого, странная новая земля, в которой человек живёт и пробирается по её таинственным просторам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478329616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Part Of Us, Ringing Ocean, The Last To Know, Procession, Little Boy, Flower Women, Shallow Form, Before Life, Laundry Room, Corona, Shudder Like Crows
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
После выхода альбомов «Luminal» и «Lateral» в июне легендарный музыкант Брайан Ино и концептуальная художница/композитор Бити Вулф представляют свой третий совместный альбом «Liminal» Издание на виниле Это музыкально связано с первыми двумя работами. В то время как вдохновлённый эмбиентом «Lateral» — это своего рода пейзажная картина, акустическое пространство, альтернативно-вокальный альбом «Luminal» представляет собой сказочное пробуждение, пространство эмоций. «Liminal», последняя работа, — это гибрид того и другого, странная новая земля, в которой человек живёт и пробирается по её таинственным просторам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Brian Eno & Beatie Wolfe - Liminal (0602478329616) - данный товар вы можете купить по цене 5040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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