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The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка

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The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 1
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 2
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 3
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 4
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 5
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 6
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 7
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One (Half Speed)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 5
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 6
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 7
  • The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One (Half Speed)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка

A Quick One - альбом группы The Who, вышедший в 1966 году. Пластинка включена в список 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone. В Британии альбом добрался до 4 позиции чарта, а во Франции получил золотой статус по продажам. Переиздание 2022 года. Лимитированное издание ремастированное в студии Эбби Роуд в Лондоне. Запись на половинной скорости в стерео звучании. Конверт с информационной полоской. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла I Cant Explain и дебютного альбома My Generation того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.

Отзывы о товаре The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
A Quick One (Half Speed)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
A Quick One - альбом группы The Who, вышедший в 1966 году. Пластинка включена в список 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone. В Британии альбом добрался до 4 позиции чарта, а во Франции получил золотой статус по продажам. Переиздание 2022 года. Лимитированное издание ремастированное в студии Эбби Роуд в Лондоне. Запись на половинной скорости в стерео звучании. Конверт с информационной полоской. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла I Cant Explain и дебютного альбома My Generation того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - A Quick One (Half Speed) (0602435599823) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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