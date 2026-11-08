Смартфон Huawei Nova 16s 12/256Gb (51099BTB) Black
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 300 руб.
В наличии
Код товара: 754423
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
34 300 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Huawei
Вес, г.
5
Описание товара Смартфон Huawei Nova 16s 12/256Gb (51099BTB) Black
Смартфон Huawei Nova 16s 12/256Gb (51099BTB) Black
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Бренд
Huawei
Смартфон Huawei Nova 16s 12/256Gb (51099BTB) Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Смартфон Huawei Nova 16s 12/256Gb (51099BTB) Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 34300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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