VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP)
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Desireless
Альбом (сингл)
Voyage, Voyage - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 752732
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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Desireless
Альбом (сингл)
Voyage, Voyage - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Voyage, Voyage, Qui Sommes Nous, Ouf, John, Il Dort, Hari Om Ramakrishna, Elle Est Comme Les Etoiles, Oublie Les, Oublie, Dis Pourquoi, Le Retour, Tomb?e D’une Montagne, I Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP)
- Voyage, Voyage
- Qui Sommes Nous
- Ouf
- John
- Il Dort
- Hari Om Ramakrishna
- Elle Est Comme Les Etoiles
- Oublie Les, Oublie
- Dis Pourquoi
- Le Retour
- Tomb?e D’une Montagne
- I Love You
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Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Desireless
Альбом (сингл)
Voyage, Voyage - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Voyage, Voyage, Qui Sommes Nous, Ouf, John, Il Dort, Hari Om Ramakrishna, Elle Est Comme Les Etoiles, Oublie Les, Oublie, Dis Pourquoi, Le Retour, Tomb?e D’une Montagne, I Love You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
- Voyage, Voyage
- Qui Sommes Nous
- Ouf
- John
- Il Dort
- Hari Om Ramakrishna
- Elle Est Comme Les Etoiles
- Oublie Les, Oublie
- Dis Pourquoi
- Le Retour
- Tomb?e D’une Montagne
- I Love You
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VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP) - по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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