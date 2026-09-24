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Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка

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Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 1
Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 2
Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 3
Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 4
Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 5
Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 6
Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Смотри на Меня Сегодня
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 1
  • Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 2
  • Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 3
  • Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 4
  • Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 5
  • Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 6
  • Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696082
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Смотри на Меня Сегодня
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Последняя Весна (Часть 1), Смотри На Меня Сегодня, Вспоминай Когда Наступит Май, Примерный Мальчик, Пионер Федотов Митя Депрессия, Спекулянт, Девушка Со Скрипкой, Капитан, Менестрели, Последняя весна (Часть 2)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка

Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина.. Исполнитель: Владимир Кузьмин. Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ.

Отзывы о товаре Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Смотри на Меня Сегодня
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Последняя Весна (Часть 1), Смотри На Меня Сегодня, Вспоминай Когда Наступит Май, Примерный Мальчик, Пионер Федотов Митя Депрессия, Спекулянт, Девушка Со Скрипкой, Капитан, Менестрели, Последняя весна (Часть 2)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина.. Исполнитель: Владимир Кузьмин. Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кузьмин Владимир - Смотри на Меня Сегодня (Crystal Light Blue)+(постер) (4680068804534) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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