BENSONHURST BLUES AND OTHER GREATEST HITS (LP)
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Benton
Альбом (сингл)
Bensonhurst Blues And Other Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 752731
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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Benton
Альбом (сингл)
Bensonhurst Blues And Other Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Bensonhurst Blues, I Believe In Love, I Feel So Good, Saint Louis Blues, My Petite Fleur, Woolly Boolly Boogie, Not The Same Dreams Anymore, I Am Back, Busted, Stop What You’re Doing, If You Go Away, The Day I Got Rid Of The Blues, Today Is Yesterday Tomorrow, It Ain’t Nobody’s Business
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара BENSONHURST BLUES AND OTHER GREATEST HITS (LP)
- Bensonhurst Blues
- I Believe In Love
- I Feel So Good
- Saint Louis Blues
- My Petite Fleur
- Woolly Boolly Boogie
- Not The Same Dreams Anymore
- I Am Back
- Busted
- Stop What You’re Doing
- If You Go Away
- The Day I Got Rid Of The Blues
- Today Is Yesterday Tomorrow
- It Ain’t Nobody’s Business
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Benton
Альбом (сингл)
Bensonhurst Blues And Other Greatest Hits
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Bensonhurst Blues, I Believe In Love, I Feel So Good, Saint Louis Blues, My Petite Fleur, Woolly Boolly Boogie, Not The Same Dreams Anymore, I Am Back, Busted, Stop What You’re Doing, If You Go Away, The Day I Got Rid Of The Blues, Today Is Yesterday Tomorrow, It Ain’t Nobody’s Business
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
- Bensonhurst Blues
- I Believe In Love
- I Feel So Good
- Saint Louis Blues
- My Petite Fleur
- Woolly Boolly Boogie
- Not The Same Dreams Anymore
- I Am Back
- Busted
- Stop What You’re Doing
- If You Go Away
- The Day I Got Rid Of The Blues
- Today Is Yesterday Tomorrow
- It Ain’t Nobody’s Business
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
BENSONHURST BLUES AND OTHER GREATEST HITS (LP) - по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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