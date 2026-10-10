Газовая варочная поверхность ПВГ 1212 K55 170412 GEFEST
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб.
В наличии
Код товара: 752115
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 470 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Газовая варочная поверхность ПВГ 1212 K55 170412 GEFEST
Газовая варочная поверхность ПВГ 1212 K55 170412 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Газовая варочная поверхность ПВГ 1212 K55 170412 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная поверхность ПВГ 1212 K55 170412 GEFEST - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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