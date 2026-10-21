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Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST купить с доставкой в Москве
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Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST

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Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 1
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 2
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 3
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 4
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 5
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 6
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 7
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 8
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 9
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
110
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
300
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 1
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 2
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 3
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 4
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 5
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 6
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 7
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 8
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 9
  • Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST
5 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
Угольный кассетный фильтр; металлический сетчатый фильтр; дополнительное освещение; вытяжной и рециркуляционный режимы
Потребляемая мощность
110
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
300
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
600x500x140 мм
Страна производитель
Беларусь
Вес, г.
5

Описание товара Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST

Вытяжка Gefest ВО-2601 К41 это кухонная вытяжка черная, встраиваемая конструкция которой гармонично скрывается в мебели, не нарушая линий современного интерьера. Модель шириной 60 см подходит даже для компактных кухонь, занимая всего 14 см в глубину при высоте 50 см. Вытяжка Gefest работает в двух режимах отвода и циркуляции, эффективно удаляя пары, жир и запахи без необходимости частого вмешательства. Производительность достигает 300 м/ч, что обеспечивает быстрое обновление воздуха при интенсивной готовке. Три скорости вентилятора регулируются механическими кнопками, позволяя точно подобрать интенсивность работы. Две лампы по 25 Вт равномерно освещают варочную поверхность, а общая потребляемая мощность не превышает 135 Вт. Уровень шума на максимальной скорости составляет 65 дБ достаточно тихо для повседневного использования. Вытяжка кухонная 60 см оснащена съёмным металлическим фильтром для улавливания жира и угольным кассетным фильтром, нейтрализующим запахи в режиме рециркуляции. Эффективность очистки воздуха от аэрозолей достигает 82%, что поддерживает ощущение свежести даже при частом приготовлении пищи. Вытяжка для кухни подойдёт семьям, ценящим порядок и простоту ухода: фильтры легко снимаются и моются, а встраиваемый формат не требует дополнительного места. Модель сочетает функциональность, надёжность и лаконичный дизайн, оставаясь незаметной, но всегда готовой к работе.

Отзывы о товаре Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
Угольный кассетный фильтр; металлический сетчатый фильтр; дополнительное освещение; вытяжной и рециркуляционный режимы
Потребляемая мощность
110
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
300
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
120 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
600x500x140 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Вытяжка Gefest ВО-2601 К41 это кухонная вытяжка черная, встраиваемая конструкция которой гармонично скрывается в мебели, не нарушая линий современного интерьера. Модель шириной 60 см подходит даже для компактных кухонь, занимая всего 14 см в глубину при высоте 50 см. Вытяжка Gefest работает в двух режимах отвода и циркуляции, эффективно удаляя пары, жир и запахи без необходимости частого вмешательства. Производительность достигает 300 м/ч, что обеспечивает быстрое обновление воздуха при интенсивной готовке. Три скорости вентилятора регулируются механическими кнопками, позволяя точно подобрать интенсивность работы. Две лампы по 25 Вт равномерно освещают варочную поверхность, а общая потребляемая мощность не превышает 135 Вт. Уровень шума на максимальной скорости составляет 65 дБ достаточно тихо для повседневного использования. Вытяжка кухонная 60 см оснащена съёмным металлическим фильтром для улавливания жира и угольным кассетным фильтром, нейтрализующим запахи в режиме рециркуляции. Эффективность очистки воздуха от аэрозолей достигает 82%, что поддерживает ощущение свежести даже при частом приготовлении пищи. Вытяжка для кухни подойдёт семьям, ценящим порядок и простоту ухода: фильтры легко снимаются и моются, а встраиваемый формат не требует дополнительного места. Модель сочетает функциональность, надёжность и лаконичный дизайн, оставаясь незаметной, но всегда готовой к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжка ВО 2601 К41 GEFEST - купить по цене 5520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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