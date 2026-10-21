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Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST купить с доставкой в Москве
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Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST

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Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 4
Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 5
Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 6
Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 7
Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 8
Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 9
Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, эмаль
Фильтр
угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
110
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
300
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 1
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 2
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 3
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 4
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 5
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 6
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 7
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 8
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 9
  • Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752064
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST
6 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Материал
металл, эмаль
Фильтр
угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
Угольный и жироулавливающий фильтры, освещение, 3 скорости
Потребляемая мощность
110
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
300
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
240х600х460 мм
Страна производитель
Беларусь
Вес, г.
5

Описание товара Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST

Вытяжка GEFEST ВО 10 К45 – это воплощение элегантности и многофункциональности. Представленная модель исполнена в благородной белой расцветке, за счет чего определенно удачно впишется в интерьер, выполненный в светлых тонах. Прибор способен безукоризненно справляться не только с отводом загрязненного воздуха в процессе приготовления пищи, но и его циркуляцией. Поскольку конструкция GEFEST ВО 10 К45 предусматривает наличие двух фильтров (жирового и угольного), циркулировать в кухне будет только предварительно очищенный воздух. Наличие этих двух фильтров не позволит стенам и мебели помещения покрываться жиром и становиться липкими и желтыми. Также они предохранят двигатель вытяжки от поломки, т. к. жир может сломать устройство. GEFEST ВО 10 К45 оборудована лампой накаливания. Просто нажмите на соответствующую кнопку на панели управления с тактовыми переключателями, и вытяжка начнет освещать варочную поверхность. Уровень шума во время работы составляет 75 дБ.

Отзывы о товаре Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GEFEST
Материал
металл, эмаль
Фильтр
угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
Угольный и жироулавливающий фильтры, освещение, 3 скорости
Потребляемая мощность
110
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
300
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
120 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
240х600х460 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Вытяжка GEFEST ВО 10 К45 – это воплощение элегантности и многофункциональности. Представленная модель исполнена в благородной белой расцветке, за счет чего определенно удачно впишется в интерьер, выполненный в светлых тонах. Прибор способен безукоризненно справляться не только с отводом загрязненного воздуха в процессе приготовления пищи, но и его циркуляцией. Поскольку конструкция GEFEST ВО 10 К45 предусматривает наличие двух фильтров (жирового и угольного), циркулировать в кухне будет только предварительно очищенный воздух. Наличие этих двух фильтров не позволит стенам и мебели помещения покрываться жиром и становиться липкими и желтыми. Также они предохранят двигатель вытяжки от поломки, т. к. жир может сломать устройство. GEFEST ВО 10 К45 оборудована лампой накаливания. Просто нажмите на соответствующую кнопку на панели управления с тактовыми переключателями, и вытяжка начнет освещать варочную поверхность. Уровень шума во время работы составляет 75 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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