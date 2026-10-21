Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST
Вытяжка GEFEST ВО 10 К45 – это воплощение элегантности и многофункциональности. Представленная модель исполнена в благородной белой расцветке, за счет чего определенно удачно впишется в интерьер, выполненный в светлых тонах. Прибор способен безукоризненно справляться не только с отводом загрязненного воздуха в процессе приготовления пищи, но и его циркуляцией. Поскольку конструкция GEFEST ВО 10 К45 предусматривает наличие двух фильтров (жирового и угольного), циркулировать в кухне будет только предварительно очищенный воздух. Наличие этих двух фильтров не позволит стенам и мебели помещения покрываться жиром и становиться липкими и желтыми. Также они предохранят двигатель вытяжки от поломки, т. к. жир может сломать устройство. GEFEST ВО 10 К45 оборудована лампой накаливания. Просто нажмите на соответствующую кнопку на панели управления с тактовыми переключателями, и вытяжка начнет освещать варочную поверхность. Уровень шума во время работы составляет 75 дБ.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитВытяжка ВО 10 К44 GEFEST
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитВытяжка ВО 11 К47 GEFEST
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитВытяжка BO 11 K45 GEFEST
-
В наличииЦена 6 620 руб.1655 руб. в СплитВытяжка ВО 10 К47 GEFEST
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитВытяжка ВО 1502 К17 GEFEST
-
В наличииЦена 7 360 руб.1840 руб. в СплитВытяжка ВО 1502 15021000 GEFEST
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитВытяжка BO 1602 K17 16021170 GEFEST
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6512 X
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитВытяжка BO 1602 16021000 GEFEST
-
В наличииЦена 8 850 руб.2213 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6530 X
-
В наличииЦена 10 730 руб.2683 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 X
-
В наличииЦена 10 750 руб.2688 руб. в СплитВытяжка ВО 1602 К30 GEFEST
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Отзывы о товаре Вытяжка ВО 10 К45 GEFEST