Наушники Bose Quiet Comfort Earbuds Black
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 580 руб.
В наличии
Код товара: 751990
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 580 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Bose Quiet Comfort Earbuds Black
Наушники Bose Quiet Comfort Earbuds Black
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Наушники Bose Quiet Comfort Earbuds Black
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Bose Quiet Comfort Earbuds Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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