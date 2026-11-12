Фитнес браслет Huawei Band 11 (55020GVC) White
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Характеристики
Линейка
Band 11
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Емкость аккумулятора, мAч
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750894
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Характеристики
Бренд
Линейка
Band 11
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42.6 ? 28.2 ? 8.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х4
Вес, г.
120
Описание товара Фитнес браслет Huawei Band 11 (55020GVC) White
Фитнес-браслет Huawei BAND 11 WHITE ALUM 55020GVC: стиль и забота о здоровье Ищете стильный и функциональный аксессуар, который поможет следить за здоровьем и физической активностью? Фитнес-браслет Huawei BAND 11 — идеальный выбор!
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Теги товара: Женские умные часы
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Бренд
Линейка
Band 11
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42.6 ? 28.2 ? 8.99 мм
Страна производитель
Китай
Фитнес-браслет Huawei BAND 11 WHITE ALUM 55020GVC: стиль и забота о здоровье Ищете стильный и функциональный аксессуар, который поможет следить за здоровьем и физической активностью? Фитнес-браслет Huawei BAND 11 — идеальный выбор!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
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