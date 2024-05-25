Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White
Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition - версия Smart Band 10 с более премиальным оформлением корпуса и ремешка в цвете Pearl White. Сохраняет 1.72″ AMOLED-экран 212x520 и до 21 дня автономной работы при типичном использовании.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто хочет функциональность фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10, но в более нарядном дизайне, подходящем под деловую одежду или аксессуары. Удобна для контроля шагов, спорта, сна и получения уведомлений без постоянного обращения к смартфону.
Спорт и здоровье
Поддерживаются десятки режимов тренировок, круглосуточный мониторинг пульса, SpO2, стресса и качества сна. Водозащита до 5 ATM позволяет не снимать браслет во время душа или плавания в бассейне.
Смарт-возможности и дизайн
Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Керамический/металлический ободок и светлый ремешок придают устройству более "часовой" вид по сравнению с классическим чёрным трекером.
Важные нюансы перед покупкой
Как и обычный Smart Band 10, версия Ceramic Edition использует фирменные сменные ремешки, поэтому при покупке дополнительных аксессуаров важно выбирать совместимые варианты. Светлый ремешок более маркий, чем чёрный, и может требовать чуть более аккуратного ухода при ежедневном ношении.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
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Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition - версия Smart Band 10 с более премиальным оформлением корпуса и ремешка в цвете Pearl White. Сохраняет 1.72″ AMOLED-экран 212x520 и до 21 дня автономной работы при типичном использовании.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто хочет функциональность фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10, но в более нарядном дизайне, подходящем под деловую одежду или аксессуары. Удобна для контроля шагов, спорта, сна и получения уведомлений без постоянного обращения к смартфону.
Спорт и здоровье
Поддерживаются десятки режимов тренировок, круглосуточный мониторинг пульса, SpO2, стресса и качества сна. Водозащита до 5 ATM позволяет не снимать браслет во время душа или плавания в бассейне.
Смарт-возможности и дизайн
Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Керамический/металлический ободок и светлый ремешок придают устройству более "часовой" вид по сравнению с классическим чёрным трекером.
Важные нюансы перед покупкой
Как и обычный Smart Band 10, версия Ceramic Edition использует фирменные сменные ремешки, поэтому при покупке дополнительных аксессуаров важно выбирать совместимые варианты. Светлый ремешок более маркий, чем чёрный, и может требовать чуть более аккуратного ухода при ежедневном ношении.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Достоинства:
Идеальное сочетание стиля и технологий! )
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую как аксессуар - браслет отлично дополняет деловой и вечерний образ. Особенно порадовала устойчивость к царапинам благодаря керамическому корпусу. Все функции работают безупречно, от пульсометра до отслеживания сна.
Достоинства:
Надёжный помощник для здоровья
Недостатки:
Нет их
Комментарий:
Использую для мониторинга состояния - все показатели измеряет точно, включая уровень стресса и качество сна. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес. Браслет водонепроницаем, можно плавать.
Достоинства:
Мощный фитнес-трекер премиум-класса!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Брал для занятий спортом - точность измерений на высоте, особенно радует новый датчик SpO2. 16 дней автономной работы позволяют не беспокоиться о подзарядке. Браслет легкий, несмотря на керамический корпус.
Достоинства:
Роскошная версия любимого браслета!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Ceramic Edition в жемчужно-белом цвете выглядит просто потрясающе - как настоящее украшение! Керамический корпус придает солидности, а золотой кант создает премиальный образ. AMOLED-экран с диагональю 1.5" радует качеством картинки.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White
Достоинства:
Идеальное сочетание стиля и технологий! )
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Использую как аксессуар - браслет отлично дополняет деловой и вечерний образ. Особенно порадовала устойчивость к царапинам благодаря керамическому корпусу. Все функции работают безупречно, от пульсометра до отслеживания сна.
Достоинства:
Надёжный помощник для здоровья
Недостатки:
Нет их
Комментарий:
Использую для мониторинга состояния - все показатели измеряет точно, включая уровень стресса и качество сна. Есть более 150 режимов тренировок, включая йогу и пилатес. Браслет водонепроницаем, можно плавать.
Достоинства:
Мощный фитнес-трекер премиум-класса!
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Брал для занятий спортом - точность измерений на высоте, особенно радует новый датчик SpO2. 16 дней автономной работы позволяют не беспокоиться о подзарядке. Браслет легкий, несмотря на керамический корпус.
Достоинства:
Роскошная версия любимого браслета!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Ceramic Edition в жемчужно-белом цвете выглядит просто потрясающе - как настоящее украшение! Керамический корпус придает солидности, а золотой кант создает премиальный образ. AMOLED-экран с диагональю 1.5" радует качеством картинки.