Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07Y5GL) Ceramic Edition Pearl White

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition - версия Smart Band 10 с более премиальным оформлением корпуса и ремешка в цвете Pearl White. Сохраняет 1.72″ AMOLED-экран 212x520 и до 21 дня автономной работы при типичном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет функциональность фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10, но в более нарядном дизайне, подходящем под деловую одежду или аксессуары. Удобна для контроля шагов, спорта, сна и получения уведомлений без постоянного обращения к смартфону.

Спорт и здоровье

Поддерживаются десятки режимов тренировок, круглосуточный мониторинг пульса, SpO2, стресса и качества сна. Водозащита до 5 ATM позволяет не снимать браслет во время душа или плавания в бассейне.

Смарт-возможности и дизайн

Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Керамический/металлический ободок и светлый ремешок придают устройству более "часовой" вид по сравнению с классическим чёрным трекером.

Важные нюансы перед покупкой

Как и обычный Smart Band 10, версия Ceramic Edition использует фирменные сменные ремешки, поэтому при покупке дополнительных аксессуаров важно выбирать совместимые варианты. Светлый ремешок более маркий, чем чёрный, и может требовать чуть более аккуратного ухода при ежедневном ношении.