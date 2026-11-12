Фитнес браслет Huawei Band 11 (55020GVD) Black Alum
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Характеристики
Описание товара Фитнес браслет Huawei Band 11 (55020GVD) Black Alum
HUAWEI Band 11 – это многофункциональный фитнес-трекер, который поможет вам следить за своим здоровьем, активностью и продуктивностью. Он сочетает в себе элегантный дизайн, яркий AMOLED-экран, мониторинг пульса и сна, а также впечатляющую автономность до двух недель. Содержит около 100 тренировок, от йоги и силовых упражнений до прыжков со скакалкой. Благодаря водонепроницаемости 5 ATM и легкому корпусу, эти смарт-часы идеально подходят для занятий спортом, плавания и повседневного ношения, легко подключаясь к смартфонам на Android и iOS. Band 11 оснащен Bluetooth 6.0 с поддержкой BLE, гарантируя стабильное соединение и энергоэффективную передачу данных. Корпус изготовлен из прочного полимерного материала, а 1.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц достигает яркости до 1500 нит. Все хорошо видно с первого взгляда, даже при ярком солнечном свете. Более 100 циферблатов, на любой вкус и настроение, с персонализированными виджетами и оттенками, а также функция Always-On Display (AOD). Сенсорное управление дополнено физической боковой кнопкой, что повышает эргономику взаимодействия и делает навигацию интуитивной. Ремешок из фторэластомера сочетает гибкость, гипоаллергенность и устойчивость к влаге. HUAWEI Band 11 незаменимый аксессуар для селфи, просто коснитесь кнопки дистанционного спуска затвора, и фотография будет сделана с вашего телефона. Идеальный способ сделать селфи на расстоянии. Устройство оснащено 9-осевым IMU-сенсором (акселерометр, гироскоп, магнитометр) для точного трекинга движений и активности. Оптический датчик пульса и датчик освещенности дополняют систему, обеспечивая адаптивное отображение и анализ состояния пользователя в реальном времени. Отслеживайте вариабельность сердечного ритма (ВСР) во время сна, частоту сердечных сокращений и SpO?, и получайте оповещения, когда эти показатели выходят за пределы вашего личного диапазона.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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