Радиатор масляный ENGY EN-2305 Fusion
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
10
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750306
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
10
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Радиатор масляный ENGY EN-2305 Fusion
Масляный радиатор Engy EN-2305 Fusion оснащен пятью секциями, которые имеют компактный типоразмер. Для безопасного использования прибор оснащен защитой от перегрева. Регулируемый термостат позволяет поддерживать необходимую температуру нагрева на одном уровне. Размеры секции - 120х500 мм.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор, упаковка
Площадь обогрева, м2
10
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
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Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Масляный радиатор Engy EN-2305 Fusion оснащен пятью секциями, которые имеют компактный типоразмер. Для безопасного использования прибор оснащен защитой от перегрева. Регулируемый термостат позволяет поддерживать необходимую температуру нагрева на одном уровне. Размеры секции - 120х500 мм.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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