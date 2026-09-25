Top.Mail.Ru
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 1
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 2
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 3
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 4
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 1
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 2
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 3
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 4
  • Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия
2 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1971x333x55
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.86х0.33х0.05
Вес, кг.
2.1

Описание товара Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия

Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия

Отзывы о товаре Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1971x333x55
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...