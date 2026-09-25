Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 748108
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2 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1971x333x55
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.86х0.33х0.05
Вес, кг.
2.1
Описание товара Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия
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Бренд
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1971x333x55
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Страна производитель
Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97827, 7 ступеней, Россия - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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