Головка рукавная DENZEL 99608, HC-80, диаметр 3"
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Диаметр
3"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 748008
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Загружаем...
840 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Диаметр
3"
Комплектация
Головка рукавная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х10
Вес, г.
640
Описание товара Головка рукавная DENZEL 99608, HC-80, диаметр 3"
Рукавная головка Denzel HC-80 99608 с присоединительным диаметром 3" предназначена для подключения напорного рукава к выходному патрубку мотопомпы, а также для соединения шлангов между собой. Подходит к моделям Denzel 99202 и 99204. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.
Преимущества
- Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
- Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
- Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.
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Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Диаметр
3"
Комплектация
Головка рукавная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Рукавная головка Denzel HC-80 99608 с присоединительным диаметром 3" предназначена для подключения напорного рукава к выходному патрубку мотопомпы, а также для соединения шлангов между собой. Подходит к моделям Denzel 99202 и 99204. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.
Преимущества
- Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
- Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
- Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.
Смотрите также: Аксессуары для насосов
Головка рукавная DENZEL 99608, HC-80, диаметр 3" - стоимость товара 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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