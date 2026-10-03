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Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3" купить с доставкой в Москве
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Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3"

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Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 2
Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 3
Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 4
Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Резьба
G3
Подсоединительная резьба
G3
Диаметр
3"
  • Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 1
  • Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 2
  • Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 3
  • Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 4
  • Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748006
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Резьба
G3
Подсоединительная резьба
G3
Диаметр
3"
Комплектация
Головка муфтовая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х6
Вес, г.
370

Описание товара Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3"

Муфтовая головка Denzel PC-80 99606 с присоединительным диаметром 3" предназначена для соединения выходного патрубка мотопомпы с напорным рукавом. Подходит к моделям Denzel 99202 и 99204. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.

Преимущества

  • Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
  • Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
  • Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.

Отзывы о товаре Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3"




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, резина
Давление, Бар
16
Резьба
G3
Подсоединительная резьба
G3
Диаметр
3"
Комплектация
Головка муфтовая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Муфтовая головка Denzel PC-80 99606 с присоединительным диаметром 3" предназначена для соединения выходного патрубка мотопомпы с напорным рукавом. Подходит к моделям Denzel 99202 и 99204. Используется для организации систем полива, водоснабжения, пожаротушения.

Преимущества

  • Аксессуар изготовлен из алюминия, устойчивого к образованию коррозии.
  • Резиновая манжета повышает герметичность соединения.
  • Благодаря быстроразъемному соединению установка головки занимает несколько секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головка муфтовая DENZEL 99606, PC-80, диаметр 3" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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