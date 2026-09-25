Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
В наличии
Код товара: 747978
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество колес
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х49х13
Вес, кг.
7.86
Описание товара Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг
Хозяйственная тележка Matrix 98211 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. На платформе размером 730 x 475 мм можно разместить даже крупногабаритные предметы.
Преимущества
- Продуманная конструкция — противоскользящее покрытие платформы препятствует смещению груза во время транспортировки.
- Прочность — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
- Комфортная эксплуатация — рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват.
- Компактность — благодаря складной платформе тележка не занимает много места во время хранения и транспортировки.
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Курьерская доставка в Москве
Хозяйственная тележка Matrix 98211 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. На платформе размером 730 x 475 мм можно разместить даже крупногабаритные предметы.
Преимущества
- Продуманная конструкция — противоскользящее покрытие платформы препятствует смещению груза во время транспортировки.
- Прочность — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
- Комфортная эксплуатация — рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват.
- Компактность — благодаря складной платформе тележка не занимает много места во время хранения и транспортировки.
Тележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг - купить по цене 4840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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