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Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг купить с доставкой в Москве
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Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг

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Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 1
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 2
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 3
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 4
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 5
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 6
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 7
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 8
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 9
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 10
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 11
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 12
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 13
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 1
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 2
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 3
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 4
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 5
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 6
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 7
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 8
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 9
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 10
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 11
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 12
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 13
  • Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг
5 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х46х15
Вес, кг.
7.17

Описание товара Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг

Хозяйственная тележка Matrix 98210 с телескопическими рукояткой и платформой позволяет перемещать грузы массой до 150 кг. Для размещения груза предусмотрена платформа шириной 445 мм. Благодаря раздвижной конструкции длину платформы можно регулировать от 600 до 750 мм в зависимости от габаритов груза.

Преимущества

  • Комфортное использование — телескопическая рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват и позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя.
  • Долговечность — алюминиевые рама и платформа выдерживают высокие нагрузки и устойчивы к образованию коррозии.
  • Легкое перемещение грузов — поворотные колеса обеспечивают повышенную маневренность.
  • Удобное хранение и транспортировка — благодаря телескопической платформе тележка не занимает много места.

Отзывы о товаре Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
4
Страна производитель
Китай
Описание

Хозяйственная тележка Matrix 98210 с телескопическими рукояткой и платформой позволяет перемещать грузы массой до 150 кг. Для размещения груза предусмотрена платформа шириной 445 мм. Благодаря раздвижной конструкции длину платформы можно регулировать от 600 до 750 мм в зависимости от габаритов груза.

Преимущества

  • Комфортное использование — телескопическая рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват и позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя.
  • Долговечность — алюминиевые рама и платформа выдерживают высокие нагрузки и устойчивы к образованию коррозии.
  • Легкое перемещение грузов — поворотные колеса обеспечивают повышенную маневренность.
  • Удобное хранение и транспортировка — благодаря телескопической платформе тележка не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - по цене 5640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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