Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
В наличии
Код товара: 747977
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Загружаем...
5 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество колес
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х46х15
Вес, кг.
7.17
Описание товара Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг
Хозяйственная тележка Matrix 98210 с телескопическими рукояткой и платформой позволяет перемещать грузы массой до 150 кг. Для размещения груза предусмотрена платформа шириной 445 мм. Благодаря раздвижной конструкции длину платформы можно регулировать от 600 до 750 мм в зависимости от габаритов груза.
Преимущества
- Комфортное использование — телескопическая рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват и позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя.
- Долговечность — алюминиевые рама и платформа выдерживают высокие нагрузки и устойчивы к образованию коррозии.
- Легкое перемещение грузов — поворотные колеса обеспечивают повышенную маневренность.
- Удобное хранение и транспортировка — благодаря телескопической платформе тележка не занимает много места.
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Хозяйственная тележка Matrix 98210 с телескопическими рукояткой и платформой позволяет перемещать грузы массой до 150 кг. Для размещения груза предусмотрена платформа шириной 445 мм. Благодаря раздвижной конструкции длину платформы можно регулировать от 600 до 750 мм в зависимости от габаритов груза.
Преимущества
- Комфортное использование — телескопическая рукоятка с накладкой из вспененного полипропилена обеспечивает удобный захват и позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя.
- Долговечность — алюминиевые рама и платформа выдерживают высокие нагрузки и устойчивы к образованию коррозии.
- Легкое перемещение грузов — поворотные колеса обеспечивают повышенную маневренность.
- Удобное хранение и транспортировка — благодаря телескопической платформе тележка не занимает много места.
Тележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъемность 150 кг - по цене 5640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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