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Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 купить с доставкой в Москве
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Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120

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Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 1
Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 2
Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 3
Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
БСЛ-120
Материал
Полиамид
Диаметр/ширина, мм
500
  • Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 1
  • Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 2
  • Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 3
  • Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Подходит для моделей
БСЛ-120
Материал
Полиамид
Диаметр/ширина, мм
500
Комплектация
Венец полиамидный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
49х16х7
Вес, г.
470

Описание товара Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120

Венец полиамидный арт. 95448005 устанавливается на бетономешалки торговых марок Россия БСЛ-120 (95470), БСЛ-120П (95471), БСЕ-120 (95476). Он передает крутящий момент для вращения барабана и обеспечивает надежную работу бетоносмесителя.

Преимущества

  • Полиамидный материал значительно снижает вес венца, сохраняя его прочность.
  • Благодаря венцу из стеклонаполненного полиамида вращающийся барабан не издает шум.

Гарантия 5 лет.



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Отзывы о товаре Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Подходит для моделей
БСЛ-120
Материал
Полиамид
Диаметр/ширина, мм
500
Комплектация
Венец полиамидный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Венец полиамидный арт. 95448005 устанавливается на бетономешалки торговых марок Россия БСЛ-120 (95470), БСЛ-120П (95471), БСЕ-120 (95476). Он передает крутящий момент для вращения барабана и обеспечивает надежную работу бетоносмесителя.

Преимущества

  • Полиамидный материал значительно снижает вес венца, сохраняя его прочность.
  • Благодаря венцу из стеклонаполненного полиамида вращающийся барабан не издает шум.

Гарантия 5 лет.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Венец полиамидный для СИБРТЕХ 95448005, БСЛ-120 - по цене 990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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