Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
В наличии
Код товара: 747751
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 520 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х14
Вес, кг.
3.58
Описание товара Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230
Станок Sparta COS-230 934205 предназначен для закрепления углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 230 мм. Облегчает и ускоряет работу, т. к. избавляет от необходимости удерживать инструмент на весу. Станок пригодится в гараже и слесарной мастерской.
Преимущества
- Высокое качество реза — маятниковый механизм обеспечивает плавный ход машины.
- Надежность — металлическая стойка отличается прочностью и долговечностью.
- Точная настройка — градусная шкала позволяет выполнять рез под углом 0-45 градусов.
- Простая подготовка к работе — заготовки легко закрепляются благодаря быстрозажимному механизму.
- Компактность — станок весом 3,5 кг и габаритами 30 х 12,5 х 30,5 см удобно перемещать по рабочей зоне.
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Станок Sparta COS-230 934205 предназначен для закрепления углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 230 мм. Облегчает и ускоряет работу, т. к. избавляет от необходимости удерживать инструмент на весу. Станок пригодится в гараже и слесарной мастерской.
Преимущества
- Высокое качество реза — маятниковый механизм обеспечивает плавный ход машины.
- Надежность — металлическая стойка отличается прочностью и долговечностью.
- Точная настройка — градусная шкала позволяет выполнять рез под углом 0-45 градусов.
- Простая подготовка к работе — заготовки легко закрепляются благодаря быстрозажимному механизму.
- Компактность — станок весом 3,5 кг и габаритами 30 х 12,5 х 30,5 см удобно перемещать по рабочей зоне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок для крепления УШМ Sparta 934205, COS-230 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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