Top.Mail.Ru
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 1
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 2
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 3
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 4
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 5
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 6
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 7
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 8
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 9
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 10
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 11
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 12
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 13
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 14
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 15
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 1
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 2
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 3
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 4
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 5
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 6
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 7
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 8
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 9
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 10
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 11
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 12
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 13
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 14
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 15
  • Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
2 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х8
Вес, кг.
2.71

Описание товара Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055

Станок Sparta 934055 с тисками позволяет закрепить дрель в вертикальном положении и использовать ее в качестве сверлильного станка. Он существенно облегчает работу с дрелью, позволяет использовать ее для фрезерования, а также способствует увеличению скорости и точности работы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — станок изготовлен из силумина (сплава алюминия с кремнием), а направляющие — из стали.
  • Надежная фиксация — станок крепится к рабочей поверхности при помощи болтов.
  • Регулировка по высоте — можно работать с заготовками разного размера и менять глубину сверления.
  • Дополнительные возможности — пазы в основании станка позволяют изменять положение тисков в зависимости от размера обрабатываемой детали.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sparta
Страна производитель
Китай
Описание

Станок Sparta 934055 с тисками позволяет закрепить дрель в вертикальном положении и использовать ее в качестве сверлильного станка. Он существенно облегчает работу с дрелью, позволяет использовать ее для фрезерования, а также способствует увеличению скорости и точности работы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — станок изготовлен из силумина (сплава алюминия с кремнием), а направляющие — из стали.
  • Надежная фиксация — станок крепится к рабочей поверхности при помощи болтов.
  • Регулировка по высоте — можно работать с заготовками разного размера и менять глубину сверления.
  • Дополнительные возможности — пазы в основании станка позволяют изменять положение тисков в зависимости от размера обрабатываемой детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055 - этот товар вы можете купить по цене 2160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...