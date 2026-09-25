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Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм

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Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 1
Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 2
Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 3
Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 4
Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Комплектация
Полотно для ножовки алмазное - 1 шт
  • Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 1
  • Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 2
  • Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 3
  • Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 4
  • Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Полотно для ножовки алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х4х1
Вес, г.
5

Описание товара Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм

Алмазное полотно Matrix 77925 длиной 300 мм позволяет резать различные твердые материалы: стекло, керамику, фарфор. Оно устанавливается на ручные ножовки в качестве сменного рабочего элемента. Полотно оптимально для бытового применения и пригодится при проведении ремонтных работ даже начинающим мастерам.

Преимущества

  • Круглый профиль полотна позволяет выполнять фигурный рез материалов, а также менять направление распила без необходимости перемещения детали.
  • Полотно из стали 45 характеризуется высокой прочностью и стойкостью к механическим воздействиям, что повышает его ресурс.
  • Алмазное напыление обеспечивает высокую износостойкость полотна и в несколько раз повышает его режущие свойства.



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Отзывы о товаре Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
13
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Полотно для ножовки алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазное полотно Matrix 77925 длиной 300 мм позволяет резать различные твердые материалы: стекло, керамику, фарфор. Оно устанавливается на ручные ножовки в качестве сменного рабочего элемента. Полотно оптимально для бытового применения и пригодится при проведении ремонтных работ даже начинающим мастерам.

Преимущества

  • Круглый профиль полотна позволяет выполнять фигурный рез материалов, а также менять направление распила без необходимости перемещения детали.
  • Полотно из стали 45 характеризуется высокой прочностью и стойкостью к механическим воздействиям, что повышает его ресурс.
  • Алмазное напыление обеспечивает высокую износостойкость полотна и в несколько раз повышает его режущие свойства.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазное полотно Matrix 77925, 300 мм - стоимость товара 430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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