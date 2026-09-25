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Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина купить с доставкой в Москве
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Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина

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Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 1
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 2
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 3
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 4
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 5
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 6
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 7
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 8
Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 1
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 2
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 3
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 4
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 5
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 6
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 7
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 8
  • Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
150

Описание товара Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина

Плоская щетка Denzel 74434 диаметром 100 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов и угловых соединений.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.



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Отзывы о товаре Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
100
Минимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Denzel 74434 диаметром 100 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов и угловых соединений.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
  • Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
  • Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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