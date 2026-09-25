Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели DENZEL 74434, 100 мм, Плоская, со шпилькой, нейлоновая щетина
Плоская щетка Denzel 74434 диаметром 100 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов и угловых соединений.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
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Плоская щетка Denzel 74434 диаметром 100 мм, со шпилькой и нейлоновой щетиной, — насадка для дрели, предназначенная для выполнения шлифовальных работ по пластику, древесине, стали и цветным металлам. Щетина изготовлена из высококачественного нейлона с нанесенным абразивом из оксида алюминия. Щетка оптимальна для деликатного удаления загрязнений, краски, пятен ржавчины с твердых поверхностей. Позволяет придать шероховатость поверхности, подходит для браширования древесины. Благодаря плоской форме насадка удобна для обработки пазов, изгибов и угловых соединений.
Преимущества
- Высокое качество обработки — в отличие от металлической, нейлоновая щетина не оставляет следов на деревянных поверхностях.
- Долговечность — щетина из полимерного материала не подвержена коррозии.
- Быстрая подготовка к работе — хвостовик диаметром 6 мм легко устанавливается в патрон дрели.
- Удобная упаковка — двойной блистер позволяет осмотреть насадку перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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