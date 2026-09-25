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Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка купить с доставкой в Москве
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Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка

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Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 1
Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 2
Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 3
Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 4
Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 5
Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Пластик, Сталь
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 1
  • Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 2
  • Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 3
  • Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 4
  • Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 5
  • Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
пластик, сталь
Материал назначения
Пластик, Сталь
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х2
Вес, г.
110

Описание товара Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка

Металлическая оцинкованная щетка Matrix 748325 с пластиковой ручкой предназначена для зачистки изделий из металла, древесины и других материалов. Удаляет ржавчину, въевшиеся загрязнения, остатки декоративных покрытий. Удобна для обработки изогнутых поверхностей. Щетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ, а также пригодится дома или в гараже.

Преимущества

  • Универсальность — щетина из высококачественной стальной проволоки эффективно обрабатывает различные поверхности.
  • Высокий ресурс — витая проволока хорошо держит форму и устойчива к излому.
  • Защита от разрушения — оцинкованная проволока не подвержена коррозии.
  • Комфортная работа — эргономичная полипропиленовая рукоятка с подпальцевыми выемками удобно ложится в руку.



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Отзывы о товаре Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
пластик, сталь
Материал назначения
Пластик, Сталь
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлическая оцинкованная щетка Matrix 748325 с пластиковой ручкой предназначена для зачистки изделий из металла, древесины и других материалов. Удаляет ржавчину, въевшиеся загрязнения, остатки декоративных покрытий. Удобна для обработки изогнутых поверхностей. Щетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ, а также пригодится дома или в гараже.

Преимущества

  • Универсальность — щетина из высококачественной стальной проволоки эффективно обрабатывает различные поверхности.
  • Высокий ресурс — витая проволока хорошо держит форму и устойчива к излому.
  • Защита от разрушения — оцинкованная проволока не подвержена коррозии.
  • Комфортная работа — эргономичная полипропиленовая рукоятка с подпальцевыми выемками удобно ложится в руку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка металлическая фосфатированная Matrix 748325, пластиковая ручка - по цене 260 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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