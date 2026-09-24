Top.Mail.Ru
Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 1
Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 2
Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 3
Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 4
Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для пил, для шлифмашин
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
23
Крепление оснастки
зажим
Посадочный диаметр, мм
22,2
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
23
Ширина, мм
23
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 1
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 2
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 3
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 4
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для пил, для шлифмашин
Материал
электрокорунд
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
23
Крепление оснастки
зажим
Посадочный диаметр, мм
22,2
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
23
Ширина, мм
23
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
200

Описание товара Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6)

Абразивные отрезные диски KRAFTOOL X5 INOX обладают максимально возможной производительностью при резке деталей и заготовок из металла и нержавеющих сталей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Оснастка
Назначение
для пил, для шлифмашин
Материал
электрокорунд
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
23
Крепление оснастки
зажим
Посадочный диаметр, мм
22,2
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
23
Ширина, мм
23
Количество предметов в комплекте
1
Развернуть
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Абразивные отрезные диски KRAFTOOL X5 INOX обладают максимально возможной производительностью при резке деталей и заготовок из металла и нержавеющих сталей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x1.6 мм по нерж. стали для УШМ (36256-230-1.6) - этот товар вы можете купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...