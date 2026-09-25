Top.Mail.Ru
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 1
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 2
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 3
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 4
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х3
Вес, г.
420

Описание товара Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант

Алмазная зачистная чашка Denzel «Бриллиант» 72973 с посадочным отверстием 22,2 мм устанавливается на углошлифовальные машины, работающие с оснастками диаметром 125 мм. Ее используют для обработки бетонных, каменных, гранитных, мраморных поверхностей и кирпичных кладок. Рабочий слой с высокой концентрацией алмазов и сбалансированной связкой устраняет неровности, зачищает швы, выравнивает стыки, удаляет наплывы (в несколько этапов), а также придает обрабатываемому материалу гладкость. Насадка рекомендована для профессионального применения.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — алмазные сегменты особой формы обеспечивают выброс шлама и отвод тепла.
  • Удаление пыли — в корпусе чашки имеются специальные отверстия.
  • Защита от коррозии — стальная поверхность чаши покрыта эмалью.
  • Высокий ресурс — высота алмазного слоя составляет 6 мм.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на фирменном заводе под строгим технологическим контролем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазная зачистная чашка Denzel «Бриллиант» 72973 с посадочным отверстием 22,2 мм устанавливается на углошлифовальные машины, работающие с оснастками диаметром 125 мм. Ее используют для обработки бетонных, каменных, гранитных, мраморных поверхностей и кирпичных кладок. Рабочий слой с высокой концентрацией алмазов и сбалансированной связкой устраняет неровности, зачищает швы, выравнивает стыки, удаляет наплывы (в несколько этапов), а также придает обрабатываемому материалу гладкость. Насадка рекомендована для профессионального применения.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — алмазные сегменты особой формы обеспечивают выброс шлама и отвод тепла.
  • Удаление пыли — в корпусе чашки имеются специальные отверстия.
  • Защита от коррозии — стальная поверхность чаши покрыта эмалью.
  • Высокий ресурс — высота алмазного слоя составляет 6 мм.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на фирменном заводе под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная DENZEL 72973, 125 мм, Бриллиант - по цене 1100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...