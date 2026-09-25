Пильный диск по дереву Matrix 73267, ф250 х 32 мм, 60 зубьев
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
60
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
В наличии
Код товара: 746353
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х1
Вес, г.
710
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73267, ф250 х 32 мм, 60 зубьев
Пильный диск по дереву Matrix 73267 диаметром 250 х 32 мм, с 60 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70130, 32 х 460 мм. 6-гранный х...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70180, 26 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитНабор сверл по металлу Matrix 72388, 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705054, двойная спираль, Cobalt W-tip, 22x4...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717218, 7,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 8 ...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72000, цилиндрическая,...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитДиск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфора...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71231, 20 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72074, коническая, тип...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73318, ф190 х 30 мм, 24 зуба
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73319, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву Matrix 73267 диаметром 250 х 32 мм, с 60 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву Matrix 73267, ф250 х 32 мм, 60 зубьев - этот товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73267, ф250 х 32 мм, 60 зубьев