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Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping купить с доставкой в Москве
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Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping

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Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 1
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 2
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 3
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 4
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 5
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 6
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 7
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 8
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 9
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 10
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 11
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 12
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
древесина, жаропрочная сталь
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 1
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 2
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 3
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 4
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 5
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 6
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 7
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 8
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 9
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 10
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 11
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 12
  • Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х4
Вес, г.
640

Описание товара Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping

Решетка-жаровня Palisad Camping 69563 размером 530 х 305 х 40 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне можно пожарить за один раз несколько порций еды на целую компанию.

Преимущества

  • Высококачественная жаропрочная сталь, из которой выполнена жаровня, является гарантией ее долговечности.
  • Антипригарное покрытие предохраняет поверхность жаровни от прилипания продуктов.
  • Деревянная эргономичная рукоятка повышает удобство эксплуатации и исключает риск получения ожогов.
  • Складная рукоятка удобна для транспортировки и компактного хранения жаровни.

Отзывы о товаре Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Решетка-жаровня Palisad Camping 69563 размером 530 х 305 х 40 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне можно пожарить за один раз несколько порций еды на целую компанию.

Преимущества

  • Высококачественная жаропрочная сталь, из которой выполнена жаровня, является гарантией ее долговечности.
  • Антипригарное покрытие предохраняет поверхность жаровни от прилипания продуктов.
  • Деревянная эргономичная рукоятка повышает удобство эксплуатации и исключает риск получения ожогов.
  • Складная рукоятка удобна для транспортировки и компактного хранения жаровни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - стоимость товара 840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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