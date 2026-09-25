Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping
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Характеристики
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 745092
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Загружаем...
840 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х4
Вес, г.
640
Описание товара Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping
Решетка-жаровня Palisad Camping 69563 размером 530 х 305 х 40 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне можно пожарить за один раз несколько порций еды на целую компанию.
Преимущества
- Высококачественная жаропрочная сталь, из которой выполнена жаровня, является гарантией ее долговечности.
- Антипригарное покрытие предохраняет поверхность жаровни от прилипания продуктов.
- Деревянная эргономичная рукоятка повышает удобство эксплуатации и исключает риск получения ожогов.
- Складная рукоятка удобна для транспортировки и компактного хранения жаровни.
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Курьерская доставка в Москве
Решетка-жаровня Palisad Camping 69563 размером 530 х 305 х 40 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне можно пожарить за один раз несколько порций еды на целую компанию.
Преимущества
- Высококачественная жаропрочная сталь, из которой выполнена жаровня, является гарантией ее долговечности.
- Антипригарное покрытие предохраняет поверхность жаровни от прилипания продуктов.
- Деревянная эргономичная рукоятка повышает удобство эксплуатации и исключает риск получения ожогов.
- Складная рукоятка удобна для транспортировки и компактного хранения жаровни.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Решетка-жаровня PALISAD 69563, 530х305х40 мм Camping - стоимость товара 840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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