Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Материал ручки
дерево
Габариты, мм
305x235x55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745091
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Характеристики
Бренд
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Материал ручки
дерево
Габариты, мм
305x235x55
Комплектация
Решетка гриль - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х31х5
Вес, г.
760
Описание товара Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping
Объемная хромированная решетка гриль Palisad Camping 69559 размером 305 х 235 х 55 мм позволяет легко жарить пищу с двух сторон в мангале. Объемная конструкция решетки с возможностью регулировки высоты позволяет приготовить крупные куски мяса и куриную тушку без потери сочности.
Преимущества
- Залогом надежности и долговечности решетки выступает высококачественная жаропрочная сталь, из которой она выполнена.
- Хромовое покрытие придает решетке износостойкость и устойчивость к коррозии.
- За счет увеличенных опорных стержней решетка надежно фиксируется на мангале, а для жарки используется вся рабочая площадь.
- Для предотвращения случайного раскрытия решетки во время переворачивания решетка оснащена широким кольцом-фиксатором.
- Рукоятка выполнена из древесины, поэтому ее приятно и удобно держать в руках.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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Бренд
Материал
древесина, жаропрочная сталь
Материал ручки
дерево
Габариты, мм
305x235x55
Комплектация
Решетка гриль - 1 шт
Страна производитель
Китай
Объемная хромированная решетка гриль Palisad Camping 69559 размером 305 х 235 х 55 мм позволяет легко жарить пищу с двух сторон в мангале. Объемная конструкция решетки с возможностью регулировки высоты позволяет приготовить крупные куски мяса и куриную тушку без потери сочности.
Преимущества
- Залогом надежности и долговечности решетки выступает высококачественная жаропрочная сталь, из которой она выполнена.
- Хромовое покрытие придает решетке износостойкость и устойчивость к коррозии.
- За счет увеличенных опорных стержней решетка надежно фиксируется на мангале, а для жарки используется вся рабочая площадь.
- Для предотвращения случайного раскрытия решетки во время переворачивания решетка оснащена широким кольцом-фиксатором.
- Рукоятка выполнена из древесины, поэтому ее приятно и удобно держать в руках.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Решетка гриль PALISAD 69559, 305х235х55мм объемная хромир. Camping - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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