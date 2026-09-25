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Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping купить с доставкой в Москве
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Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping

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Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 1
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 2
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 3
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 4
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 5
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 6
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 7
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 8
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 9
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 10
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 11
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
жаропрочная сталь, сталь
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 1
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 2
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 3
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 4
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 5
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 6
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 7
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 8
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 9
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 10
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 11
  • Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
жаропрочная сталь, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х9
Вес, г.
740

Описание товара Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping

Решетка-жаровня Palisad Camping 69705 размером 490 x 280 x 65 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне помещается несколько порций еды на целую компанию.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — жаровня изготовлена из высококачественной жаропрочной стали.
  • Антипригарные свойства — благодаря специальному покрытию продукты не прилипают к поверхности жаровни.
  • Комфортное использование — эргономичная деревянная рукоятка удобно лежит в руке и уменьшает риск получения ожогов.
  • Удобная транспортировка и хранение — жаровня со складной рукояткой не занимает много места.

Отзывы о товаре Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
жаропрочная сталь, сталь
Страна производитель
Китай
Описание

Решетка-жаровня Palisad Camping 69705 размером 490 x 280 x 65 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне помещается несколько порций еды на целую компанию.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — жаровня изготовлена из высококачественной жаропрочной стали.
  • Антипригарные свойства — благодаря специальному покрытию продукты не прилипают к поверхности жаровни.
  • Комфортное использование — эргономичная деревянная рукоятка удобно лежит в руке и уменьшает риск получения ожогов.
  • Удобная транспортировка и хранение — жаровня со складной рукояткой не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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