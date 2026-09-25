Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
жаропрочная сталь, сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 744913
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
жаропрочная сталь, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х9
Вес, г.
740
Описание товара Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping
Решетка-жаровня Palisad Camping 69705 размером 490 x 280 x 65 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне помещается несколько порций еды на целую компанию.
Преимущества
- Надежность и долговечность — жаровня изготовлена из высококачественной жаропрочной стали.
- Антипригарные свойства — благодаря специальному покрытию продукты не прилипают к поверхности жаровни.
- Комфортное использование — эргономичная деревянная рукоятка удобно лежит в руке и уменьшает риск получения ожогов.
- Удобная транспортировка и хранение — жаровня со складной рукояткой не занимает много места.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Решетка-жаровня Palisad Camping 69705 размером 490 x 280 x 65 мм позволяет приготовить на углях мелко нарезанные овощи и кусочки мяса, а также морепродукты. В большой жаровне помещается несколько порций еды на целую компанию.
Преимущества
- Надежность и долговечность — жаровня изготовлена из высококачественной жаропрочной стали.
- Антипригарные свойства — благодаря специальному покрытию продукты не прилипают к поверхности жаровни.
- Комфортное использование — эргономичная деревянная рукоятка удобно лежит в руке и уменьшает риск получения ожогов.
- Удобная транспортировка и хранение — жаровня со складной рукояткой не занимает много места.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Решетка-жаровня PALISAD 69705, 490х280х65 мм, Camping