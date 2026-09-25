Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping
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Характеристики
Описание товара Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping
Барбекю Camping Palisad арт. 69610 подходит для приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на свежем воздухе. Он может применяться на приусадебных участках, в походах и на пикниках, на охоте и рыбалке. Эргономичная форма в виде сферы способствует равномерному распределению тепла и идеальной прожарке стейков, шашлыка и других деликатесов.,Регуляторы температуры и тяги обеспечивают циркуляцию воздуха внутри жаровни — отверстия в поддоне открываются и закрываются с помощью удобной рукоятки, и температура углей меняется в зависимости от пожеланий пользователя. Использовать оборудование можно также в качестве коптильни, мангала и гриля.
Преимущества
- Благодаря сферической форме барбекю максимально сберегает тепло, а значит, уменьшает расход топлива.
- Корпус из углеродистой стали толщиной 0,8 мм покрыт жаропрочной эмалью, выдерживает нагрев до 300 ? и рассчитан долгую службу.
- Емкость для сбора золы позволяет поддерживать пространство вокруг барбекю в чистоте.
- Круглая решетка с хромированным покрытием невосприимчива к перепадам температур, легко очищается после эксплуатации и имеет 2 ручки для легкой установки и снятия с поддона.
- У барбекю предусмотрена нижняя полка-решетка для посуды и аксессуаров, необходимых в процессе приготовления еды.
- Диаметр барбекю составляет 44 см — на нем поместится несколько порций для всей семьи.
- Транспортировочные колеса позволяют легко перемещать барбекю в нужное место и придвигать его прямо к столу.
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Барбекю Camping Palisad арт. 69610 подходит для приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на свежем воздухе. Он может применяться на приусадебных участках, в походах и на пикниках, на охоте и рыбалке. Эргономичная форма в виде сферы способствует равномерному распределению тепла и идеальной прожарке стейков, шашлыка и других деликатесов.,Регуляторы температуры и тяги обеспечивают циркуляцию воздуха внутри жаровни — отверстия в поддоне открываются и закрываются с помощью удобной рукоятки, и температура углей меняется в зависимости от пожеланий пользователя. Использовать оборудование можно также в качестве коптильни, мангала и гриля.
Преимущества
- Благодаря сферической форме барбекю максимально сберегает тепло, а значит, уменьшает расход топлива.
- Корпус из углеродистой стали толщиной 0,8 мм покрыт жаропрочной эмалью, выдерживает нагрев до 300 ? и рассчитан долгую службу.
- Емкость для сбора золы позволяет поддерживать пространство вокруг барбекю в чистоте.
- Круглая решетка с хромированным покрытием невосприимчива к перепадам температур, легко очищается после эксплуатации и имеет 2 ручки для легкой установки и снятия с поддона.
- У барбекю предусмотрена нижняя полка-решетка для посуды и аксессуаров, необходимых в процессе приготовления еды.
- Диаметр барбекю составляет 44 см — на нем поместится несколько порций для всей семьи.
- Транспортировочные колеса позволяют легко перемещать барбекю в нужное место и придвигать его прямо к столу.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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