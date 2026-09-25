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Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping купить с доставкой в Москве
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Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping

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Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 1
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 2
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 3
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 4
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 5
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 6
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 7
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 8
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 9
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 10
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 11
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 12
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 13
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 14
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 15
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 16
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 17
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 18
Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
углеродистая сталь, сталь, эмаль
Материал ручки
сталь
Габариты, мм
480x440x710
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 1
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 2
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 3
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 4
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 5
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 6
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 7
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 8
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 9
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 10
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 11
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 12
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 13
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 14
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 15
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 16
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 17
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 18
  • Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Материал
углеродистая сталь, сталь, эмаль
Материал ручки
сталь
Габариты, мм
480x440x710
Комплектация
Барбекю - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х20
Вес, кг.
4.2

Описание товара Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping

Барбекю Camping Palisad арт. 69610 подходит для приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на свежем воздухе. Он может применяться на приусадебных участках, в походах и на пикниках, на охоте и рыбалке. Эргономичная форма в виде сферы способствует равномерному распределению тепла и идеальной прожарке стейков, шашлыка и других деликатесов.,Регуляторы температуры и тяги обеспечивают циркуляцию воздуха внутри жаровни — отверстия в поддоне открываются и закрываются с помощью удобной рукоятки, и температура углей меняется в зависимости от пожеланий пользователя. Использовать оборудование можно также в качестве коптильни, мангала и гриля.

Преимущества

  • Благодаря сферической форме барбекю максимально сберегает тепло, а значит, уменьшает расход топлива.
  • Корпус из углеродистой стали толщиной 0,8 мм покрыт жаропрочной эмалью, выдерживает нагрев до 300 ? и рассчитан долгую службу.
  • Емкость для сбора золы позволяет поддерживать пространство вокруг барбекю в чистоте.
  • Круглая решетка с хромированным покрытием невосприимчива к перепадам температур, легко очищается после эксплуатации и имеет 2 ручки для легкой установки и снятия с поддона.
  • У барбекю предусмотрена нижняя полка-решетка для посуды и аксессуаров, необходимых в процессе приготовления еды.
  • Диаметр барбекю составляет 44 см — на нем поместится несколько порций для всей семьи.
  • Транспортировочные колеса позволяют легко перемещать барбекю в нужное место и придвигать его прямо к столу.

Отзывы о товаре Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Материал
углеродистая сталь, сталь, эмаль
Материал ручки
сталь
Габариты, мм
480x440x710
Комплектация
Барбекю - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Барбекю Camping Palisad арт. 69610 подходит для приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на свежем воздухе. Он может применяться на приусадебных участках, в походах и на пикниках, на охоте и рыбалке. Эргономичная форма в виде сферы способствует равномерному распределению тепла и идеальной прожарке стейков, шашлыка и других деликатесов.,Регуляторы температуры и тяги обеспечивают циркуляцию воздуха внутри жаровни — отверстия в поддоне открываются и закрываются с помощью удобной рукоятки, и температура углей меняется в зависимости от пожеланий пользователя. Использовать оборудование можно также в качестве коптильни, мангала и гриля.

Преимущества

  • Благодаря сферической форме барбекю максимально сберегает тепло, а значит, уменьшает расход топлива.
  • Корпус из углеродистой стали толщиной 0,8 мм покрыт жаропрочной эмалью, выдерживает нагрев до 300 ? и рассчитан долгую службу.
  • Емкость для сбора золы позволяет поддерживать пространство вокруг барбекю в чистоте.
  • Круглая решетка с хромированным покрытием невосприимчива к перепадам температур, легко очищается после эксплуатации и имеет 2 ручки для легкой установки и снятия с поддона.
  • У барбекю предусмотрена нижняя полка-решетка для посуды и аксессуаров, необходимых в процессе приготовления еды.
  • Диаметр барбекю составляет 44 см — на нем поместится несколько порций для всей семьи.
  • Транспортировочные колеса позволяют легко перемещать барбекю в нужное место и придвигать его прямо к столу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барбекю сферический PALISAD 69610, 44 см, Camping – стоимость товара 3630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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