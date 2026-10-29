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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка купить с доставкой в Москве
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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка

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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 6
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 7
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 8
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
330
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 6
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 7
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 8
  • Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
330
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Диаметр бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х3
Вес, г.
720

Описание товара Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка

Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка



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Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
полупрофессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
330
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Диаметр бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10442, 450г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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