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Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка купить с доставкой в Москве
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Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка

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Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 8
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 9
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 10
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 11
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 12
Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
металл, пластик, TPR
Общая длина, мм
337
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 8
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 9
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 10
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 11
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 12
  • Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
металл, пластик, TPR
Общая длина, мм
337
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
31
Диаметр бойка, мм
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х4
Вес, г.
980

Описание товара Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка

Цельнометаллический молоток-гвоздодер Denzel 10424 с головкой весом 560 г и двухкомпонентной рукояткой предназначен для забивания и извлечения гвоздей. Рекомендован как для домашнего, так и для профессионального применения, пригодится в слесарной мастерской, на даче, в гараже.

Преимущества

  • Прочность — молоток изготовлен из стали 45 методом ковки.
  • Долговечность — рабочие части закалены до твердости 45-50 HRC и выдерживают многократные динамические нагрузки без риска деформации и быстрого износа.
  • Надежная конструкция — поломка цельнометаллического молотка исключена.
  • Комфортная и безопасная эксплуатация — обрезиненная эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.



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Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
металл, пластик, TPR
Общая длина, мм
337
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
31
Диаметр бойка, мм
31
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнометаллический молоток-гвоздодер Denzel 10424 с головкой весом 560 г и двухкомпонентной рукояткой предназначен для забивания и извлечения гвоздей. Рекомендован как для домашнего, так и для профессионального применения, пригодится в слесарной мастерской, на даче, в гараже.

Преимущества

  • Прочность — молоток изготовлен из стали 45 методом ковки.
  • Долговечность — рабочие части закалены до твердости 45-50 HRC и выдерживают многократные динамические нагрузки без риска деформации и быстрого износа.
  • Надежная конструкция — поломка цельнометаллического молотка исключена.
  • Комфортная и безопасная эксплуатация — обрезиненная эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер DENZEL 10424, 560 г, цельнометаллический, двухкомпонентная рукоятка - по цене 880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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