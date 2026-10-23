Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка
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Характеристики
Описание товара Молоток-гвоздодер СИБРТЕХ 10441, 450г, с магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка
Молоток-гвоздодер Сибртех 10441 с рабочей головкой весом 450 г, магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, выполняет двойную функцию — позволяет забивать гвозди и извлекать застрявший крепеж. Магнит облегчает забивание гвоздей в труднодоступных местах, когда нет возможности придержать их рукой. Инструмент предназначен для проведения строительных, ремонтных и отделочных работ, а также с его помощью можно собирать мебель.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — рабочая головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45 и отфрезерована, а также прошла селективную закалку, что предотвращает образование трещин и сколов на ее гранях.
- Высокий ресурс — боек закален до твердости 45-55 HRC на глубину 3 мм, что обеспечивает ему устойчивость к ударным нагрузкам.
- Надежная конструкция — головка закреплена при помощи эпоксидного клея, рукоятка имеет увеличенную «юбку» в области всада.
- Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено черное лаковое покрытие.
- Комфортная работа — полностью обрезиненная фибергласовая рукоятка эффективно поглощает вибрации от ударов и не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Молоток-гвоздодер Сибртех 10441 с рабочей головкой весом 450 г, магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, выполняет двойную функцию — позволяет забивать гвозди и извлекать застрявший крепеж. Магнит облегчает забивание гвоздей в труднодоступных местах, когда нет возможности придержать их рукой. Инструмент предназначен для проведения строительных, ремонтных и отделочных работ, а также с его помощью можно собирать мебель.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — рабочая головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45 и отфрезерована, а также прошла селективную закалку, что предотвращает образование трещин и сколов на ее гранях.
- Высокий ресурс — боек закален до твердости 45-55 HRC на глубину 3 мм, что обеспечивает ему устойчивость к ударным нагрузкам.
- Надежная конструкция — головка закреплена при помощи эпоксидного клея, рукоятка имеет увеличенную «юбку» в области всада.
- Защита от коррозии — на рабочие поверхности нанесено черное лаковое покрытие.
- Комфортная работа — полностью обрезиненная фибергласовая рукоятка эффективно поглощает вибрации от ударов и не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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